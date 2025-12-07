Lazio, la Nord rende omaggio a Immobile: gli striscioni
Il popolo laziale rende omaggio a Ciro Immobile. In occasione del match tra Lazio e Bologna, l'ex capitano biancoceleste, ora in rossoblù, è tornato per la prima volta allo stadio Olimpico contro il suo vecchio club da ex.
Durante il riscaldamento pre partita delle due squadre, Ciro si è recato sotto la Curva Nord, raccogliendo l'abbraccio dei tifosi laziali e apparendo visibilmente emozionato per i cori intonati per lui.
La Nord, inoltre, ha esposto tre diversi striscioni, il primo, rivolto alla società, recita: "Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia"; gli altri diretti proprio a Immobile, con su scritto un più semplice: "Bentornato Ciro" e "In fondo all'anima per sempre tu".
Al termine del riscaldamento, infine, Zaccagni ha consegnato al centravanti un omaggio della società: una maglia della Lazio con dietro l'iconico numero 17.