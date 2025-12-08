Lazio | Espulsione diretta per Gila: quanto può restare fuori
RASSEGNA STAMPA - Prima il giallo per l’entrata su Castro, poi il rosso diretto deciso dall’arbitro Fabbri. Mario Gila adesso rischia grosso perché, stando al labiale televisivo, avrebbe ripetuto due volte di seguito "sei scarso" rivolgendosi al direttore di gara.
Sarà decisivo il referto di Fabbri, ma le sensazioni non sono positive. Lo spagnolo rischia di saltare le prossime due giornate di campionato contro Parma e Cremonese, ma secondo il Corriere dello Sport può sperare di cavarsela con un turno di stop più multa (salterebbe solo Parma).
Il primo precedente che viene in mente non induce all'ottimismo, ovvero quando Guendouzi venne espulso nel derby per aver "rivolto espressioni insultanti al direttore di gara". In quell'occasione, l'arbitro era Sozza e il centrocampista francese si beccò due giornate di squalifica.