Lazio, Immobile ringrazia i tifosi: "Per sempre nel mio cuore"
07.12.2025 21:50 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Lazio - Bologna è stata soprattutto la partita di Ciro Immobile, anche se non ha giocato. Per la prima volta l'ex capitano biancoceleste è tornato all'Olimpico da avversario, ricevendo il tributo di tutto lo stadio.
Con una foto della Curva Nord pubblicata in una storia su Instagram, l'attaccante rossoblù ha ringraziato tutto il suo vecchio pubblico. Di seguito ciò che ha scritto e il suo post.
"Non ho parole. Eternamente grato. Per sempre nel mio cuore".