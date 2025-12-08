Lazio, l'espulsione di Gila pesa su Fabbri? Le pagelle
I quotidiani concordano sul fatto che Gila abbia commesso un'ingenuità visto il fallo su Castro
08.12.2025 09:30 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Non solo Immobile, non solo la partita in sé. Protagonista dell'uscita della Lazio contro il Bologna è anche il direttore di gara Michael Fabbri, che dopo aver ammonito Gila per un fallo su Castro ha tirato fuori il cartellino rosso dopo che lo spagnolo lo ha accusato di "essere scarso".
Per i quotidiani la direzione di gara è stata più o meno sufficiente, anche se manca l'angolo alla Lazio prima del fischio finale, e l'espulsione è stata giudicata in modo corretto. Di seguito le votazioni:
CORRIERE DELLO SPORT - 6
IL MESSAGGERO - 5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 5.5