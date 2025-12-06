Lazio, che gaffe di Hernanes! Non riconosce un ex compagno - VD

Dopo esser stato protagonista in campo per anni, l'ex centrocampista della Lazio (e non solo) Anderson Hernanes è adesso uno dei volti nuovi di Dazn. Il profetto oggi ricopre il ruolo di opinionista, commenta i temi di attualità calcistica, ma si lascia andare anche a qualche aneddoto del passato.

Negli studi di Dazn, Hernanes è stato anche protagonista di una simpatica gaffe che coinvolge lui e due suoi ex compagni divisi tra Lazio e Inter.

Gli sono stati messi davanti i volti di due calciatori con cui ha condiviso lo spogliatoio a Milano e a Roma. I due calciatori non sono particolarmente noti ai più, ma il lapsus del brasiliano ha suscitato l'ilarità dei presenti in quanto, volto noto o meno, è strano che non venga in mente un ex compagno di squadra.

Il primo era Ruben Botta, ex meteora dell'Inter. Il secondo era però un ben più noto Louis Saha, passato alla Lazio verso gli ultimi anni della sua carriera e che ha vissuto l'apice in Premier League con la divisa del Manchester United. Di seguito il video di Dazn.