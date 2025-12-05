Lazio, Sarri striglia Gila: "Fa una roba da dilettante!"
La Lazio ha passato il turno in Coppa Italia. Il gol di Zaccagni ha eliminato il Milan: ai quarti i biancocelesti affronteranno il Bologna di Italiano.
Nel post partita, il tecnico Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa parlando anche della prestazione di Mario Gila e di un errore che commette spesso in campo. Di seguito le sue parole.
"Gila che esce palla al piede? Lo stiamo preparando a non farlo. Non le deve fare quelle cose, è roba da dilettanti. Ci ha fatto prendere un contropiede. Sono cose che non deve assolutamente fare".
