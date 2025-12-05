Milan, Ricci in conferenza: "Siamo dispiaciuti, potevamo fare meglio"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel post partita di Lazio - Milan, il centrocampista Samuele Ricci ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

"Noi prepariamo tutta la partita, non solo la prima parte di secondo tempo. Durante l'intervallo ci diciamo di rientrare subito al 100% e spingiamo da subito. Ci è mancato qualcosa oggi, è stata una gara complicata. Il gol subito ci ha penalizzato molto, siamo dispiaciuti, potevamo fare meglio. Usciamo da una competizione che per noi era importante".

"Il ruolo di mezzala? Faccio quello che mi chiede di fare il mister. Avevo fatto di più il regista che la mezzala, è un ruolo che posso fare e che devo migliorare. La mezzala è diversa dal regista, devi fare altre cose. Devo migliorare. Scudetto? Non siamo i favoriti (ride, ndr.). Stiamo facendo molto bene in campionato, eravamo riusciti a dare continuità, venivamo da tanti risultati positivi. Bisognerà vedere alla fine, nelle ultime partite".