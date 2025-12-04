Lazio, Fabiani fiducioso sul mercato: le parole a Mediaset

Ospite ai microfoni di SportMediaset, il ds biancoceleste Angelo Fabiani ha parlato durante il pre partita di Lazio - Milan di Coppa Italia. Di seguito le sue parole:

“A caldo abbiamo preferito non commentare perché possono uscire frasi non controllate. A freddo penso che abbiamo fatto bene e dobbiamo dare spazio al campo e ai calciatori che si contendono la posta in palio”.

“Mercato? Sono sempre stato fiducioso. A gennaio manca ancora qualche settimana e ci porremo il problema a mercato aperto. Se ne sono dette di tutti i colori, la realtà dei fatti la sappiamo noi sappiamo quello che dobbiamo fare Abbiamo parlato con il presidente e con il mister, abbiamo le idee chiare e lavoriamo sottotraccia”.

“Arbitro? Accettiamo chi viene ad arbitrare. Abbiamo accettato l’arbitro a Milano, l’errore è umano. Secondo me ha arbitrato anche una buona partita, poi ci sono episodi che pososno far cambiare opinione, ma la gestione dei 90 minuti è stata pressoché perfetta. Stasera c’è Guida che ha un’esperienza importante. Noi dirigenti dovremmo spegnere queste inutili polemiche, perché al triplice fischio la sentenza è quella”.

"Sarri? É un po’ come la caccia alla volpe. C’è un grandissimo rapporto di affetto e stima reciproca. Per noi è un qualcosa di importante avere lui in panchina, con la sua esperienza ci fa stare tranquilli. I risultati e i miglioramenti in campo sin stanno vedendo, con lui è iniziato un programma di tre anni e vogliamo crescere insieme a lui. Lui è il nostro faro e la nostra guida”.