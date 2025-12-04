Roma, Gasp sfida Sarri e la Lazio: l'obiettivo è Raspadori
Gasperini aspetta rinforzi sul mercato. Nelle ultime settimane non si parla d'altro: il tecnico della Roma ha bisogno di nuovi acquisti a gennaio per continuare la sua corsa in campionato. Serviranno in particolare degli innesti in attacco, visto che Dovbyk e Ferguson non hanno convinto.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel mirino del club sarebbe finito Giacomo Raspadori. Sembra infatti che siano già iniziati i contatti tra i giallorossi e l'entourage del calciatore, che solo quest'estate si è trasferito all'Atletico Madrid. L'ex Napoli avrebbe già dato una prima apertura all'addio, ma si aspettta il parere della società spagnola.
Su Raspadori nei mesi scorsi era stato registrato anche il gradimento di Sarri, che l'aveva individuato come nuovo acquisto per la Lazio. Poi il blocco del mercato imposto ai biancocelesti ha cambiato tutto. A gennaio potrebbe accendersi un derby di mercato.