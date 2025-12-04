Lazio - Milan, l'Olimpico sarà un inferno: l'annuncio del tifo organizzato

Intervenuti ai microfoni di Radio Laziale, i ragazzi del tifo organizzato hanno chiamato a raccolta i laziali in vista di Lazio - Milan: l'Olimpico questa sera dovrà essere un inferno.

Lazio - Milan sarà un crocevia fondamnetale per la stagione biancoceleste. All'Olimpico andrà in scena quella che potrà essere una sorta di rivincita della sfida di sabato, la quale si è trascinata con sé non poche polemiche. Storicamente, la sfida contro il Milan ha un sapore diverso, visti soprattutto alcuni precedenti che hanno segnato la storia della Lazio.

Il tifo organizzato darà tutto questa sera per sostenere la Lazio. Lo ha ribadito a poche ore dalla partita ai microfoni di Radio Laziale, specificando come l'Olimpico, questa sera, sarà un inferno di tifo e d'amore con cui persino il Diavolo dovrà far fatica a convivere. Di seguito le loro parole:

"Ci ricordiamo tutti quello che è successo sabato. La cattiveria e la rabbia che abbiamo tutti deve essere trasmessa ai ragazzi in campo. Deve essere incanalata in modo positivo verso l'obiettivo di passare il turno".

"Arriva una rivale storica per noi, è una partita sentita. C'è sempre stato un non affetto fra noi e i milanisti. Ci ricorda tante belle cose, lo scudetto rubato, la rabbia di sabato. Ci sgoleremo e gli urleremo tutto contro. C'è un senso di appartenenza che ti fa scattare la molla, dove non arrivi con la tecnica, ci arrivi con il cuore. Con la voglia di regalare qualcosa a questo popolo meraviglioso che siamo".

"Vedremo stasera, se ne accorgeranno tutti, che sarà veramente un inferno. Un inferno di tifo e d'amore per scordare quello che è successo sabato e per dare un segnale a tutti, che nonostante tutto e tutti, i mezzi limitati, nonostante tutte le nostre storie, riusciamo sempre a farci ricordare. Da tutte e da tutti".