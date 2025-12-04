Sarri carica la Lazio: "Regaliamo un'altra gioia al nostro popolo!"
La carica di Sarri. "Tutti uniti per una notte da sogno", scrive Il Messaggero. La Lazio si avvicina alla seconda sfida in pochi giorni contro il Milan, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.
È una gara fondamentale, soprattutto per un possibile accesso in Europa attraverso la vittoria finale. "Regaliamo un'altra gioia al nostro popolo", ha detto il Comandante alla squadra, come riportato dallo stesso quotidiano.
Poche parole ma significative. La Lazio tornerà a giocare di fronte al proprio pubblico dopo la protesta nella gara contro il Lecce. L'avversario sarà ancora il Milan, che tanto ha fatto infuriare i biancocelesti per il rigore negato a San Siro. All'Olimpico sarà battaglia, Sarri lo sa bene.