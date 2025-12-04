Roma - Lazio del 2013, Repice racconta: "Ho fatto incazzare..."
Intervenuto al podcast My Turnover, il noto telecronista Francesco Repice è tornato sulla vittoria della Lazio nel derby in finale di Coppa Italia nel 2013. Repice è tifoso romanista, ma la qualità del 'servizio pubblico' che si fa quando si racconta una sfida viene prima di ogni cosa. Di seguitole sue parole:
"La mia più grande soddisfazione professionale è stata, tra virgolette, il vedere mesi e mesi dopo la vittoria della Lazio nella fine di Coppa Italia, con il gol di Lulic, rappresentata la mia radiocronaca durante le partite della Lazio in casa sui tabelloni dello Stadio Olimpico".
"Cosa che faceva, credo, molto incazzare tutti i radiocronisti della Lazio e dicevano: "Ma guarda che mettono la radio in radiocronaca di un romanista". Ecco, lì capii di aver fatto un buon lavoro. Cioè, dentro stavo male, ma il microfono è una cosa seria e servizio pubblico è una cosa ancora più seria, molto più importante di una partita di pallone".