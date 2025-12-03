Lazio, un big saluterà a gennaio: il pensiero di Mattei

Stefano Mattei ha commentato le parole di Sarri in vista di Lazio - Milan e la situazione legata al mercato di gennaio.

Ospiet ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha commentato le parole di Sarri in vista di Lazio - Milan, soffermandosi anche sul mercato di gennaio e sulle responsabilità della società per la situazione attuale.

“Oggi l’ultimo abbraccio di Roma a Pietrangeli, è stato un campionissimo per le imprese sportive e per lo stile. Ha dato lustro all’Italia e ci tengo ad omaggiarlo".

"Ci sarebbe da commentare tre interviste: Sarri, Rocchi e Gravina. Sarri ha detto che questa è una squadra che per essere competitiva ha bisogno di essere rinforzata, questo sarà un anno interlocutorio ma se la Lazio vuole tornare a certi livelli, di semplice Europa, il mercato di giugno sarà importante. La mia sensazione è che parta almeno un pezzo grosso a gennaio, qui c’è da sistemare la situazione in vista di giugno. Tutti si stanno comportando bene, Sarri, giocatori e tifosi; solo una componente non sia sta comportando in maniera corretta con la piazza".

"Non credo che far giocare domani contro il Milan Provedel e Mandas sposti molto. Sarà fondamentale vedere come la squadra approccerà alla gara”.