Lazio, Taty insidia Dia: ballottaggio aperto per il Milan
RASSEGNA STAMPA - Riflessioni profonde. Sarri tra conferme e rotazioni di formazione, il Milan si avvicina. Tempi strettissimi tra San Siro in campionato e gli ottavi di Coppa Italia, sempre contro i rossoneri. Il tecnico ha avuto poco tempo per pensare all'undici titolare, le sue valutazioni continueranno con la rifinitura di questo pomeriggio.
Tantissimi dubbi in ogni reparto, a partire dall'attacco. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, c'è la tentazione Taty. Il dubbio al centro del tridente è proprio tra Castellanos e Dia. L'argentino sabato sera è tornato a fare minuti, non giocava da inizio ottobre contro il Torino per un infortunio muscolare.
Il senegalese invece continua a deludere: nelle ultime partite ha convinto pochissimo e presto partirà anche per la Coppa d'Africa. Per questo il ballottaggio è apertissimo. Il Taty prova a spuntarla, Dia protegge il posto. La decisione spetta a Sarri.