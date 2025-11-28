FORMELLO - Lazio, Gila ce la fa. Vecino titolare, davanti staffetta
FORMELLO - Gila ok, è stato inserito tra i convocati da Sarri nonostante il problemino fisico accusato nel finale di gara con il Lecce. Lo spagnolo verrà confermato in coppia con Romagnoli, le valutazioni sulle rotazioni nel reparto arretrato dovrebbero scattare dopo la sfida a San Siro, quando si comincerà a preparare il match di Coppa Italia. Patric e Provstgaard si tengono comunque in preallarme. In difesa il dubbio è sul secondo terzino, Pellegrini spera nella conferma, Tavares di riprendersi il posto. Il primo sembra in leggero vantaggio. A destra sicuro della maglia Marusic.
Fuori Cataldi, fermo per una lesione di basso grado al polpaccio. Al suo posto Vecino come nel secondo tempo di domenica scorsa. Guendouzi e Basic le due mezzali, non ci sono ballottaggi anche se in lista è rientrato Dele-Bashiru, reinserito tra i nominativi per Hysaj (ora out come Gigot). Il nigeriano era out dal derby del 21 settembre. Rovella rimarrà ai box fino a gennaio. Belahyane è l'alternativa in mediana finora poco considerata.
Davanti è tornato Castellanos, dovrebbe partire dalla panchina con Dia ancora titolare. Prevista la staffetta tra i centravanti, tra poche partite il senegalese non sarà più tra le opzioni a causa della Coppa d'Africa. Isaksen e Zaccagni esterni. Cancellieri recupererà per metà dicembre, ci prova per la trasferta di Parma.
PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Tavares, Belahyane, Dele-Bashiru, Pedro, Castellanos, Noslin. All.: Sarri.