Lazio, Provedel al top: doppio primato per il portiere
Dietro i positivi risultati inanellati dalla Lazio nelle ultime settimane, c'è la grande solidità ritrovata dalla retroguardia biancoceleste, capace di tenere la porta inviolata in ben cinque delle ultime sei gare disputate in campionato.
A prendere le redini del pacchetto arretrato è stato Ivan Provedel che, nelle poche occasioni in cui è stato chiamato a sporcarsi i guanti, ha sempre risposto presente, blindando tenendo la porta blindata.
A evidenziare l'ottimo rendimento dell'estremo difensore e, in generale, della difesa di Sarri, è stata la stessa Serie A, che sui propri account social ha pubblicato un post con alcuni dati relativi ai portieri. Provedel compare al primo posto per clean sheet totalizzati, 7 in 12 partite, e parate effettuate, ben 45, classificandosi, invece, al quarto posto per numero di gol subiti, appena 9 da inizio campionato.