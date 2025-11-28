Milan - Lazio, a San Siro ci sarà anche un ospite speciale: chi è
La Lazio si prepara a scendere in campo a San Siro nel primo dei due appuntamenti contro il Milan: sugli spalti anche un ex biancoceleste
28.11.2025 08:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
RASSEGNA STAMPA - “Torna nei posti dove sei stato felice”, questa la frase postata da Luis Alberto sui social in occasione del suo ritorno in Italia e, più precisamente a Roma che è stata casa sua dal 2016 al 2024.
Lo spagnolo è tornato in patria con tutta la famiglia e ha trascorso qualche giorno in città mentre sabato sarà sugli spalti a San Siro a tifare per la sua vecchia squadra.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il Mago saluterà il ds Tare, oggi al Milan, e poi i suoi ex compagni biancocelesti per una serata che sarà senza dubbio speciale.
