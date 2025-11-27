Formula 1 | Ferrari, con Leclerc lascia anche Vasseur? Horner c'è...
27.11.2025 20:11 di Giovanni Parterioli
La Ferrari è a un bivio. Il 2026 potrebbe essere l'anno della rivoluzione. E cosa farà pendere l'ago della bilancia? La nuova Ferrari 2026. Dopo la notizia dell'accordo (un'opzione) fra Leclerc e Aston Martin, anche Vasseur risulta in bilico. E c'è Horner, l'ex Red Bull, sulla sponda. Vediamo le ultime. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo delle ultime f1 news su >>> FERRARI-HORNER, ADDIO VASSEUR <<<