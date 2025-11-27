La Lazio è morta sportivamente: la critica di Dalla Palma

Aberto Dalla Palma, intervenuto a Radio Laziale, ha detto la sua sulle parole del presidente Claudio Lotito in merito alla cessione della società

Alberto Dalla Palma è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le parole del presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il giornalista del Messaggero si è espresso duramente sulla situazione in cui versa la società negli ultimi tempi, definendola "morta sportivamente".

"Le dichiarazioni del presidente? L'unica cosa su cui non mi sento di controbattere è il fatto che Lotito non venderà mai. Lui allontana chiunque abbia voglia o intenzione di proporre offerte, e lui ha portato la società in coma indotto. Non ha senso che lui dica che vale questa o quest'altra cifra. Il patrimonio immobiliare interessa solo a lui, perché non serve per fare mercato. Non rispondo nemmeno sui 350 milioni di patrimonio sui giocatori perché è una cifra ridicola. Lo dice per convincere pochi che la Lazio è una società sana e di valore quando non lo è".

"Metta i soldi per fare mercato, non mi importa se mette miliardi in strutture. La società non ha introiti se non biglietti e abbonati, o mette i soldi o il mercato continuerà ad essere limitato con tutte le conseguenze del caso. Certe dichiarazioni sono vergognose quando ad oggi ti trovi nono a 18 punti e la Primavera sta lottando per la retrocessione e non produce un giovane da anni".