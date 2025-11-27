Lazio, il valore della rosa e il mercato di gennaio: parla Mattei

Le parole di Stefano Mattei in merito alla situazione della Lazio, alle dichiarazioni del presidente Lotito e al mercato di gennaio

Nel consueto intervento ai microfoni di Radiosei Stefano Mattei è tornato a parlare della questione relativa alle tensioni tra i tifosi biancocelesti e la società oltre alla situazione economica del club e le parole di Lotito.

"Il tifoso della Lazio è giustamente preoccupato: ha sentito dire il presidente che non ha bisogno di soldi, il problema è esattamente il contrario. D’altronde però, lui dice sempre il contrario. Sbaglio o con 3-4 milioni la situazione, almeno a gennaio, potrebbe risolversi? Lui sa benissimo che risolvendo questo problema se ne aprirebbero altri, tipo i rinnovi dei calciatori; è come il tema della famosa ‘svista’, che comunque gli ha permesso di non fare mercato".

"Il 24 settembre Lotito parlava del parco giocatori dal valore da 300 milioni, dopo due mesi vale 350 secondo lui. Allora ho pensato una cosa: visto che Basic ha iniziato a giocare in questi mesi, vale 50 milioni. Ora speriamo non giochi Hysaj, altrimenti tra due mesi la rosa vale 400 milioni (sorride, ndr)".

"Questa è la conferma che non controlla le sue dichiarazioni, se le dimentica; è come il discorso della ‘svista’, se si è reso conto fosse un boomerang quindi ha parlato di complotto”.

