Formula 1 | Ferrari, Leclerc ha firmato con l'Aston Martin: le ultime
26.11.2025 20:10 di Giovanni Parterioli
La firma di Leclerc con l'Aston Martin è arrivata, come svelato in esclusiva da F1-News.eu. Non si tratta naturalmente di un contratto che partirà da subito. Sono però chiari i prossimi step che riguardano Leclerc, la Ferrari e l'Aston Martin. Il pilota d'altronde è molto triste per la situazione. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo delle ultime f1 news su >>> FERRARI, LECLERC FIRMA ASTON MARTIN <<<