Bologna, Italiano fa il punto sui recuperi degli infortunati
Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Salisburgo il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha toccato diversi temi in conferenza stampa parlando anche dei giocatori recuperati per il match.
“Holm ha recuperato ed è disposizione. Abbiamo optato su Dominguez per avere una scelta in più là davanti. Dallinga ha grande capacità nel cercare la profondità, mentre Castro è molto abile nell’orientamento e nel saper legare il gioco. Inoltre ha una grande attitudine al sacrificio. Entrambi stanno facendo bene, riescono a soddisfare le mie richieste. Le rotazioni sono obbligate, ma la maglia da titolare bisogna meritarsela”.
Sul momento positivo che sta vivendo il Bologna: “Viviamo per cercare di ottenere sempre il massimo e allontanare i momenti negativi. Cerchiamo di essere sempre al top in tutte le situazioni”.
