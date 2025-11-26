PRIMAVERA | Lazio, due pedine out contro l'Atalanta: il motivo
La sconfitta casalinga patita nell'ultima uscita contro il Verona ha aggravato ancora di più la posizione in classifica della Lazio Primavavera che, con soli 11 punti totalizzati nelle prime 12 gare, occupa il 16° posto, a una sola lunghezza di distanza dalla zona playout.
Dopo essere andati avanti di due reti nel primo tempo, i biancocelesti hanno subito il ritorno di fiamma dei gialloblù che, dopo aver pareggiato i conti con due reti in apertura di secondo tempo, sono riusciti a ribaltare il risultato vincendo 2-4, forti anche della superiorità numerica acquisita durante la ripresa. Al 65', infatti, la squadra di Punzi è rimasta in dieci a causa di un brutto intervento che è costato il rosso diretto a Calvani, chiudendo addirittura la gara in nove uomini per il secondo giallo sventolato all'indirizzo di Munoz nei minuti finali.
Nella prossima sfida contro l'Atalanta, dunque, il tecnico della Primavera dovrà fare a meno, causa squalifica, di due pedine fondamentali, in un momento già di per sé estremamente delicato.