GOSSIP | Kean ha trovato l'amore: ecco la sua nuova fiamma

26.11.2025 11:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
GOSSIP | Kean ha trovato l'amore: ecco la sua nuova fiamma

Un nuovo amore per l'attaccante della Fiorentina Moise Kean. Impazza il gossip: l'ex giocatore della Juventus si starebbe frequentando con una nota modella e influencer che in passato ha partecipato a un'importante trasmissione italiana. I due sono molto affiattati, ma avrebbero deciso di tenere il loro rapporto con in segreto.. <<< KEAN AMORE >>>

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.