Lazio, Lotito commenta la Roma. E sullo Scudetto...
La Roma è prima, la Lazio insegue. A fine novembre la classifica vede i giallorossi al primo posto, davanti a Milan, Napoli, Inter e Bologna, e i biancocelesti all'ottavo, ma comunque in crescita.
26.11.2025 10:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervistato da Agenzia Dire, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha commentato proprio il percorso della squadra di Gasperini fin qui, parlando anche dell'eventualità della vittoria dello Scudetto.
Di seguito le sue parole: "Se sono preoccupato per la partenza della Roma? No, ma per carità. In diciassette anni ho vinto sei trofei, gli altri me li hanno visti vincere. La Roma può vincere lo Scudetto? Fa parte del gioco, ma il campionato è lungo, l'anno scorso la Lazio stava quindici punti sopra la Roma...".
