Comolli e Chiellini, bloccati in Svezia a causa della neve, hanno dovuto proseguire il viaggio verso la Norvegia in macchina.
Gelo e neve a Bodo: Comolli e Chiellini ci vanno... in macchina

Comolli e Chiellini saranno al’lAspmyra Stadion questa sera per assistere alla sfida tra Juventus e Bodo/Glimt, ma hanno dovuto affrontare un piccolo - si fa per dire - road trip per arrivare nella città norvegese.

L’amministratore delegato e il Director of Football Strategy del club bianconero, secondo quanto racconto da TMW, raggiungeranno infatti in macchina la destinazione. Troppo forte la neve che sta cadendo su Bodø, il cui aeroporto è stato reso inagibile dalle condizioni climatiche in città.

I due si sono già messi in viaggio dalla Svezia, dove erano rimasti bloccati dalla tarda mattinata: l’aereo privato che li avrebbe dovuti portare da Torino a Bodo era stato infatti costretto ad atterrare ad Arvidsjaur, in Svezia, per le condizioni meteorologiche avverse. Comolli e Chiellini hanno atteso qualche ora per capire se fosse possibile ripartire per via aerea, ma ora sono in marcia via terra: li attende, nella neve, un viaggio di poco più di 4 ore per circa 360 km complessivi.

