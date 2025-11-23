Lazio, il ricordo del Napoli e Insigne: le parole di Sarri a Dazn

Maurizio Sarri al termine di Lazio - Lecce è intervenuto ai microfoni di Dazn commentando la vittoria targata Guendouzi e Noslin.

Maurizio Sarri al termine di Lazio - Lecce è intervenuto ai microfoni di Dazn commentando la vittoria targata Guendouzi e Noslin. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto 60-70 minuti di alto livello, squadra in crescita ma rimane l’arrabbiatura perché non si può portare partite del genere al 90’ con il risultato ancora in ballo. Divertimento? Io l’ho detto in tempi non sospetti anche quando non vincevamo, è un gruppo che mi faceva divertire durante la settimana e speravo si ripetesse nel match day.

Oggi così è stato, l’improntate è che la squadra di mostri che possa diventare una squadra vera, in crescita, i passi in avanti sono stati evidenti ci manca qualcosa, l’obiettivo della stagione è creare una base solida su innescare tre quattro giocatori per poter tornare a livelli competitivi a abbastanza alti.

Nei primi 60 minuti m’ha ricordato il Napoli di 7-8 anni fa, non a quei livelli di qualità tecnica ma il modo di avere la partita in mano è stato lo stesso, i margini ci sono ma questo ce lo dirà il tempo. Insigne? Cara Barbara non mi interesso di mercato, arrivederci. Se mi piacerebbe? La risposta è la stessa di prima”.