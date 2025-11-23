Lazio, le partite vanno chiuse prima: le parole di Basic a Dazn
23.11.2025 20:16 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Basic al termine di Lazio - Lecce è intervenuto ai microfoni di Dazn in cui ha commentato la vittoria odierna: “Abbiamo meritato, volevamo chiudere la partita prima, abbiamo creato molte occasioni ed è un segno che la squadra stia crescendo. Ci siamo divertiti e questo è importante, bisogna chiuderle prima. I tifosi ci sono mancati ma abbiamo saputo preparare la partita anche senza".