Calciomercato Lazio | Watson e Fernandez: occhio a quei due

David Watson e Javier Fernandez sono i due baby talenti attenzionati dalla talent room. La Lazio ci pensa, a centrocampo sarà rivoluzione (o quasi).

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - È troppo complicato cercare di prevedere quale sarà la rosa biancoceleste al 1° febbraio. Ciò che è certo, è che ci saranno numerosi cambiamenti. O almeno è ciò che Sarri si auspica.

Infortuni, scadenze, mal di pancia e bocciati dal mister, chi più ne ha più ne metta. Sarri ha dovuto gestire una situazione complicatissima e tenere saldo il timone, ma ora vuole scegliere lui la destinazione della nave.

Avrà lui l'ultima parola sul mercato, è consapevole che comunque non potranno esser fatti investimenti troppo esosi. Per questo motivo, la talent room si è adoperata per trovare dei giovani talenti in giro per il mondo.

Come riporta Il Messaggero, rimangono salde le candidature di David Watson, ventenne scozzese in scadenza di contratto con il Kilmarnock, e Javier Fernandez, regista diciottenne del Bayern Monaco. Guendouzi vede la Premier, Dele-Bashiru e Belahyane non rientrano nei piani: a centrocampo si prospetta una rivoluzione e qualche giovane talento da plasmare può essere in linea con il progetto a lungo termine che vuole costruire Sarri.