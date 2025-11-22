Lecce, blocco storico contro la Lazio: solo tre volti nuovi
RASSEGNA STAMPA - Con il rientro di Gaspar dagli impegni con l’Angola, per la prima volta dopo la sosta Eusebio Di Francesco ha potuto lavorare con il gruppo al completo. Il tecnico ritrova diverse certezze in vista della trasferta all’Olimpico: sono infatti otto i giocatori che l’anno scorso presero parte alla vittoria contro la Lazio, compreso Coulibaly, match winner di quella gara.
Accanto al blocco storico, spiega il Corriere dello Sport, ci saranno anche tre volti nuovi: Sottil, Stulic e Camarda. Il primo è candidato a partire titolare sulla fascia sinistra, mentre resta aperto il ballottaggio al centro dell’attacco tra il serbo e il giovane attaccante reduce dagli impegni con l’Under 21 azzurra.
Sul fronte tifosi, i 5.000 posti destinati al settore ospiti non andranno esauriti: per i residenti a Lecce e provincia la vendita è riservata ai soli possessori della tessera del tifoso. Nonostante le limitazioni, all’Olimpico sono comunque attesi almeno duemila sostenitori giallorossi provenienti dal Centro e Nord Italia.