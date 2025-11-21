Verso Lazio-Lecce, Di Francesco ritrova i nazionali: il report
Si avvicina il ritorno in campo dopo la sosta di novembre. Il Lecce prosegue l'allenamento sul rettangolo verde di Acaya e prepara la partita contro la Lazio, in programma domenica pomeriggio allo Stadio Olimpico.
A due giorni dalla partita, riporta CalcioLecce.it, Eusebio Di Francesco ha diretto una seduta in cui Kialonda Gaspar, rientrato in sede dopo le amichevoli disputate con la maglia dell’Angola contro Argentina e Zambia, ha lavorato con i compagni. A pieno regime in gruppo anche gli altri nazionali, a partire da Camarda dopo l’apprensione per l’infortunio accusato durante la vittoria dell’Italia Under 21 in Montenegro. Ok anche Tiago Gabriel, in campo nello 0-0 del Portogallo Under 21 in trasferta in Cechia, Coulibaly e Kovac.
Domani mattina è prevista la seduta di rifinitura, a porte chiuse, allo stadio Via del Mare. Finito l’allenamento, Eusebio Di Francesco parlerà alla stampa alle 12.25 nella consueta conferenza stampa della vigilia prima della partenza alla volta di Roma.