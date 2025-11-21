Lazio, Cancellieri si tinge d'azzurro? Chiesa gli fa l'assist
RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri tornerà a metà dicembre, dopo l'infortunio rimediato nella partita del 19 ottobre contro l'Atalanta. L'esterno della Lazio si è fermato nel suo momento migliore, proprio mentre si stava rivelando una delle pedine più importanti dell'organico di Maurizio Sarri. Tre gol segnato contro Genoa e Torino, prima dello stop a inizio partita contro la Dea. Su di lui si stavano costruendo le trame offensive di una squadra che, in modo del tutto casuale, aveva riscoperto nel numero 22 un talento nascosto tra i vari prestiti.
CHE STOP BEFFARDO - L'infortunio che lo tiene fuori ormai da un mese, però, si è rivelato doppiamente beffardo per Cancellieri. Il classe 2002, infatti, non solo non può dare continuità alle sue prestazioni, ma si è giocato anche la possibilità di andare in Nazionale durante l'ultima sosta. L'assenza di Federico Chiesa e la necessità di esterni, aveva spinto Gattuso ad apprezzare ancora di più le ottime prove dell'ex Hellas Verona, fermatosi proprio sul più bello.
CANCELLIERI PUNTA L'AZZURRO - A metà dicembre Cancellieri dovrebbe tornare a disposizione di Maurizio Sarri. Il suo obiettivo è quello di recuperare al più presto la forma, così da poter riprendere quanto lasciato e mettersi in mostra in vista di marzo, quando l'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nei playoff di Qualificazione ai Mondiali. Gattuso tornerà a studiare la sua candidatura, Cancellieri dovrà dimostrare sul campo di meritare una chance, anche in vista dell'eventuale accesso alla Coppa del Mondo.