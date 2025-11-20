Lazio, le prime stime sul nome dell'aquila: l'opzione in pole
Nel pomeriggio di ieri 19 novembre la Lazio ha lanciato il sondaggio per scegliere il nome della nuova aquila. I tifosi sono chiamati a votare entro sabato 22 alle 17 tra i nomi Olympia, Flaminia, Vittoria, Gloria, Cornelia e Minerva. A giudicare dalle votazioni fotografate alla mattina del 20 novembre, il nome prescelto sembra essere Flaminia, a più di 7000 voti dal secondo posto occupato da Olympia. In terza posizione troviamo Vittoria, seguita da Minerva, Gloria e infine Cornelia.
Intanto l’aquila sta svolgendo gli allenamenti all’Olimpico per imparare a sorvolare correttamente il campo. A guidarla c’è il suo falconiere, Giacomo Garruto, direttore del ParcoNatura La Selvotta di Formello.
In attesa che sia pronta per il primo volo ufficiale, scrive il Corriere dello Sport, l’aquila farà comunque il suo debutto domenica, in occasione di Lazio-Lecce, quando verrà presentata ai tifosi biancocelesti. O almeno a quelli presenti, considerando lo sciopero confermato dai gruppi organizzati.