FORMELLO - Lazio, sosta archiviata: Sarri aspetta Isaksen e Dia
FORMELLO - Avanti verso il Lecce. La preparazione della Lazio è proseguita oggi con la doppia seduta dopo la ripresa sul campo. Sarri aspetta gli ultimi nazionali per far scattare le prove tattiche: rientreranno domani Isaksen e Dia, sono gli ultimi dei sei partiti in questa pausa. Si era già rivisto ieri Zaccagni in gruppo, così come Mandas da questa mattina. Resta a riposo invece Hysaj per un problema all'anca rimediato con l'Albania. A disposizione anche Marusic, sempre protagonista con il Montenegro durante la sosta.
A livello di infortunati sono tornati a lavorare con la squadra sia Nuno Tavares che Dele-Bashiru. Il primo sarà convocato per la gara di domenica; il secondo attualmente è fuori lista, aspetta una chiamata per il reintegro da Sarri (che ancora non è arrivata e non è scontata) e dalla Nigeria per la Coppa d'Africa. Per ora resta ai margini insieme a Gigot.
È ancora ai box invece Castellanos: il suo rientro è slittato, sperava di farcela già per il Lecce. Lavora a parte, nel mirino ora ci sono le due partite contro il Milan tra campionato e Coppa Italia. Resta indisponibile anche Cancellieri, si rivedrà a dicembre, così come Rovella che domani si opererà alla cinica Quisisana per la pubalgia. Dopo di che inizierà la sua riabilitazione, con ogni probabilità tornerà nel 2026.