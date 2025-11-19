FORMELLO - Lazio, sosta archiviata: Sarri aspetta Isaksen e Dia

Ecco tutte le ultime notizie dal Centro Sportivo di Formello riguardo la Lazio di Sarri, che sta preparando la prossima gara contro il Lecce al rientro dalla sosta per le nazionali.

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Avanti verso il Lecce. La preparazione della Lazio è proseguita oggi con la doppia seduta dopo la ripresa sul campo. Sarri aspetta gli ultimi nazionali per far scattare le prove tattiche: rientreranno domani Isaksen e Dia, sono gli ultimi dei sei partiti in questa pausa. Si era già rivisto ieri Zaccagni in gruppo, così come Mandas da questa mattina. Resta a riposo invece Hysaj per un problema all'anca rimediato con l'Albania. A disposizione anche Marusic, sempre protagonista con il Montenegro durante la sosta.

A livello di infortunati sono tornati a lavorare con la squadra sia Nuno Tavares che Dele-Bashiru. Il primo sarà convocato per la gara di domenica; il secondo attualmente è fuori lista, aspetta una chiamata per il reintegro da Sarri (che ancora non è arrivata e non è scontata) e dalla Nigeria per la Coppa d'Africa. Per ora resta ai margini insieme a Gigot.

È ancora ai box invece Castellanos: il suo rientro è slittato, sperava di farcela già per il Lecce. Lavora a parte, nel mirino ora ci sono le due partite contro il Milan tra campionato e Coppa Italia. Resta indisponibile anche Cancellieri, si rivedrà a dicembre, così come Rovella che domani si opererà alla cinica Quisisana per la pubalgia. Dopo di che inizierà la sua riabilitazione, con ogni probabilità tornerà nel 2026.