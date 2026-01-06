Lazio, parla l'agente di Gila: "Rinnovo, Inter e Milan: ecco il suo futuro"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gila corteggiato da Milano (e non solo). Sul difensore della Lazio ci sono soprattutto Inter e Milan, che sperano di convincere Lotito a lasciarlo partire tra gennaio e la prossima estate. Anche perché lo spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e non sembra intenzionato a rinnovare. Sulle voci di mercato e sul suo futuro è intervenuto il suo agente, Alejandro Camano, ai microfoni di Calciomercato.it. Di seguito le sue parole.

“Il futuro del mio assistito, che poi è un mio amico oltre che una bravissima persona e un super giocatore, è essenzialmente la prossima partita nonché vincere tutto quello che può con la Lazio. Ma la cosa importante è la prossima gara”.

“Rinnovo? Ha ancora un altro anno e mezzo di contratto. Ripeto, l’importante adesso è solo vincere la prossima partita. Gila è concentrato solo sul presente, perché vuole vincere con la maglia della Lazio“.