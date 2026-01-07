Lazio, i convocati di Sarri per la Fiorentina: sorpresa Guendouzi
07.01.2026 12:05 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera, ore 20.45, tra la Lazio e la Fiorentina. Il tecnico toscano è stato costretto a escludere gli squalificati Noslin e Marusic, ma anche l'infortunato Patric.
LA DECISIONE SU GUENDOUZI - Nonostante le ultime novità di mercato, però, tra i giocatori che prenderanno parte alla sfida ci sarà Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, promesso sposto del Fenerbahce, indosserà per l'ultima volta la maglia della Lazio.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Rovella, Vecino;
Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Serra, Pedro, Zaccagni.