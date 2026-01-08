Calciomercato Lazio | Taylor è in arrivo: programmate le visite mediche
08.01.2026 11:24 di Niccolò Di Leo
CALCIOMERCATO LAZIO - Lo aveva anticipato già Claudio Lotito al termine di Lazio-Fiorentina: Kenneth Taylor sarà un nuovo giocatore della Lazio. In queste ore le due società hanno definito tutti i dettagli per il trasferimento, con i biancocelesti che hanno trovato la quadra anche sul contratto del calciatore. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Taylor avrebbe ricevuto l'ok dall'Ajax per partire alla volta della Capitale, con il suo arrivo che sarebbe previsto già per stasera. Domani mattina, invece, sono in programma le visite a Villa Mafalda, prima dei test all'Isokinetic e la firma sul contratto.
Niccolò Di Leo
