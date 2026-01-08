Fenerbahce, Guendouzi non ha paura: "Derby? Sarà facile" - VIDEO
Matteo Guendouzi sta per diventare un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il centrocampista francese ha lasciato la Lazio ed è volato in Turchia, dove inizierà la sua nuova avventura con la maglia in gialloblù.
Al suo arrivo a Istanbul, il direttore sportivo Devin Özek ha avvisato il suo nuovo acquisto: "Sei arrivato prima di una partita molto importante", gli ha detto. La prossima gara del Fener, infatti, sarà la finale di Supercoppa di Turchia nel derby contro il Galatasaray.
La risposta di Guendouzi fa capire il suo carattere, che nella Capitale ha affrontato il derby tra Lazio e Roma: "Sarà facile (ride, ndr)". Di seguito il video.
️ Devin Özek: Çok büyük bir maçtan önce geldin.— Fener Global (@FenerGlobalOrg) January 8, 2026
️ Matteo Guendouzi: Kolay olacak. (Gülerek)
