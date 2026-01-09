Lazio, buon compleanno! Gli auguri di Zaccagni e Rovella - FOTO

09.01.2026 00:18 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
È da poco scoccata la mezzanotte, la Lazio ha compiuto 126 anni. Via social, tra i biancocelesti, i primi a fare gli auguri al club sono stati Mattia Zaccagni e Nicolò Rovella

Il capitano ha ricondiviso il post pubblicato dalla società tramite i canali social ufficiali, accompagnato dall'emoticon della torta e l'aquila. Lo stesso ha fatto il centrocampista. 

