Lazio, buon compleanno! Gli auguri di Zaccagni e Rovella - FOTO
09.01.2026 00:18 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
È da poco scoccata la mezzanotte, la Lazio ha compiuto 126 anni. Via social, tra i biancocelesti, i primi a fare gli auguri al club sono stati Mattia Zaccagni e Nicolò Rovella.
Il capitano ha ricondiviso il post pubblicato dalla società tramite i canali social ufficiali, accompagnato dall'emoticon della torta e l'aquila. Lo stesso ha fatto il centrocampista.
