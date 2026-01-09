Lazio, la fidanzata di Taylor strizza l'occhio ai tifosi: lo scatto social - FOTO
09.01.2026 15:40 di Christian Gugliotta
Manca solo l'ufficialità, ma Kenneth Taylor è ormai di fatto un nuovo giocatore della Lazio. Il centrocampista olandese arriva dall'Ajax per 15 milioni di euro più di 2 di bonus, pronto a sostituire Matteo Guendouzi, che si è accasato al Fenerbahce
Insieme al classe 2002, è sbarcata nella Capitale anche Jade Anna, influencer da oltre 1 milione di follower su Instagram e Tik Tok e compagna del giocatore.
Nel giorno in cui Taylor è pronto a firmare con il club biancoceleste, la fidanzata ha provato subito a ingraziarsi una parte dei tifosi laziali, pubblicando sul proprio account Instagram una foto ritraente la scritta: "La Prima Squadra della Capitale".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.