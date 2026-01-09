Calciomercato Lazio | Taylor, una percentuale resta all’Ajax: i dettagli
La Lazio ha acquistato Kenneth Taylor dall’Ajax. Ha già fatto le visite mediche e scelto di indossare la maglia numero 24: manca solo l’ufficialità da parte del club, dopo di che sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore biancoceleste.
Solo a quel centrocampista olandese potrà mettersi totalmente a disposizione di Maurizio Sarri. Con ogni probabilità sarà pure convocato per la prossima giornata di campionato contro il Verona, dove mancherà Basic per infortunio.
Nell’accordo stipulato per acquistarlo, la Lazio ha lasciato all'Ajax una percentuale sulla futura rivendita. Come raccolto dalla nostra redazione, infatti, il 10% rimarrà agli olandesi. È una formula che spesso la società biancoceleste ha sfruttato negli ultimi tempi, e l'ha fatto anche adesso.