Lazio, Buccioni: "Ci invidia tutto il mondo. Siamo una grande famiglia"
Il presidente della polisportiva S.S. Lazio Antonio Buccioni era tra le personalità presenti al 'Parco dei Daini' per l'evento di celebrazione del 126° compleanno della società biancoceleste. Queste le sue considerazioni rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel:
“Pensate quante migliaia di organizzazioni sportive al mondo in questo momento ci stanno invidiando. Siamo a Roma, nel suo centro storico, nel suo parco storico, più di un secolo dopo”.
“La Lazio la rende speciale lo scopo rivoluzionario dei fondatori, che si proponevano di far diventare lo sport, fino a quel momento appannaggio di pochissimi, un fenomeno moderno e popolare”.
“Oggi la nostra è una famiglia di circa 10mila ragazzi e ragazze, che si battono in ogni dove per i colori della Lazio. Dietro di loro ci sono 10mila famiglie e il popolo di tifosi della Lazio. Una comunità di più di un milione e mezzo di persone e una presenza imprescindibile della città, della regione e della nazione”.