Lazio | Taylor, è già derby con la Roma: le sue parole

Appena sbarcato alla Lazio, Kenneth Taylor sembra già respirare aria di derby. Arrivato dall'Ajax, il centrocampista è pronto a iniziare la sua nuova avventura nella Capitale, dove ritroverà, seppur dall'altra sponda del Tevere, il suo vecchio amico Devyne Rensch. Taylor e il terzino della Roma, infatti, sono cresciuti insieme nel vivaio dei Lancieri, giocando anche per quattro stagioni e mezzo insieme in Prima Squadra.

Salutando l'Ajax in un'intervista pubblicata sul profilo Instagram del club olandese, Taylor ha parlato proprio del ricongiungimento con Rensch a Roma, rispondendo così alla domanda su un possibile tour della Capitale in sua compagnia:

"Ho parlato con Devyne (Rensch, ndr.), mi ha detto che verrò a vivere in un posto fantastico. Ha scherzato dicendo che ora saremo acerrimi rivali. Gli ho proposto di andare a cena insieme ma mi ha risposto: 'Non credo proprio che sarà possibile!'. È un peccato, ma fa parte del gioco".