Lazio, Taylor riconosce... Taylor! Ecco la 'frecciatina' alla Roma - VIDEO
Quanti Taylor tutti insieme. La Lazio ha comprato Kenneth, il calciatore: centrocampista, classe 2002, arriva dall'Ajax. Proprio a lui è toccato riconoscere tutti gli altri Taylor del mondo in un filmato pubblicato dalla società biancoceleste. In lista c'erano Taylor Swift, Anya Taylor, Taylor Fritz e molti altri.
Tra tutti, l'olandese ne ha riconosciuto uno in particolare: l'arbitro Anthony Taylor. "Sì, sì, questo lo conosco! È l'arbitro. Come si chiama... Anthony Taylor", ha detto di fronte alla sua foto.
Il riferimento alla Roma è chiarissimo: il direttore di gara inglese è il più odiato dai tifosi giallorossi dopo la finale di Europa League persa contro il Siviglia nel 2023, mentre è il più apprezzato tra i tifosi laziali. Di seguito il video.