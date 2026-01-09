Calciomercato Lazio | Capitolo centrocampo, spunta un altro nome: ecco chi
09.01.2026 08:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio, dopo le cessioni di Castellanos e Guendouzi, ha messo a segno due colpi in entrata. È arrivato Ratkov dal Salisburgo e, nella serata di ieri, anche Taylor dall’Ajax. La società però, vuole chiudere un altro colpo in mezzo. I nomi più caldi, come vi abbiamo raccontato, sono quelli di Toth e Timber. Sullo sfondo resta sempre Fabbian. Si sarebbe aggiunto anche un altro nome alla lista, a riferirlo è il Corriere dello Sport. Si tratta di Rolando Mandragora della Fiorentina che, si legge sul quotidiano, sarebbe stato proposto.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.