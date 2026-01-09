Lazio, Cucchi non ci sta: "Non si fa il presidente andando contro i tifosi"
In occasione dell'evento a Parco dei Daini, per i 126 anni della Lazio, il presidente Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti ribadendo, tra le altre cose, la posizione del club sul mercato commentando i profili acquistati. Parole che non trovano d'accordo Riccardo Cucchi.
Il giornalista, via social, le ha commentate così: "Non si può fare il presidente della Lazio contro i tifosi e contro Sarri. Ancora una volta parole sbagliate. Non si può scaricare sui tifosi la colpa dei "no" di alcuni giocatori. Assurdo. Ed è normale che il tecnico sia coinvolto nel processo di scelta dell' organico".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.