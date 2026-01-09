RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, l'evento a Parco dei Daini: svelata la targa - FT&VD

AGGIORNAMENTO 11.25 - E' stata scoperta la targa a Parco dei Daini, sulla quale si legge, sopra lo stemma della Lazio: "Parco dei Daini. Dal 1906 al 1913 campo di calcio della S.P. Lazio poi S.S. Lazio".

AGGIORNAMENTO 11.15 - Il presidente Lotito, all'inizio dell'evento a Parco dei Daini, ha preso parola davanti a tutti i presenti per omaggiare la storia della Lazio, insistendo sulla trasmissione dei propri valori, prima di esprimersi anche sullo Stadio Flaminio.

"Sono commosso. Mi sento la responsabilità di oltre un secolo di storia e il fatto di essere succeduto a presidenti particolari come Felice (Fortunato, ndr) Ballerini che è stato un presidente illuminato, il primo che utilizzò la squadra la servizio della collettività. Fece la prima azione a favore dei terremotati della Calabria. Utilizzò la prima struttura a Parco della Rondinella come orti di guerra per chi non poteva sfamarsi. Impiegò la moglie in un'opera di crocerossina per gli atleti che tornavano feriti dalla guerra. Rappresentava il presidente più longevo della storia della Lazio, io lo ho superato essendo al ventunesimo anno e spero di ripercorrere le stesse azioni".

" La nostra presenza è per sottolineare il nostro legame con la città e con la gente. Questo è un elemento evocativo importante e iconico, a dimostrazione che il calcio deve stare al servizio della collettività e della gente, non è solo lato sportivo ed economico. Deve usare il suo potere mediatico e di coinvolgimento per diffondere i propri valori. La Lazio utilizzò l'uccelleria di Parco dei Daini per rendere questa zona un punto di riferimento. Noi vogliamo esserlo e stiamo cercando di farlo tramite la Fondazione e tramite delle azioni che vogliono educare i giovani a questi valori. Alcune squadre non hanno la storia che abbiamo noi, la nostra non si è mai interrotta".

"Quando sono intervenuto per salvare la squadra l'ho fatto per salvarne la storia e il legame con il territorio, con il Comune di Roma e con il territorio. Perché ritengo che sia una storia importante, dell'unica società sportiva eletta a ente morale. Significa che si è profusa in una serie di azioni volte ad aiutare la gente e a formarle da un punto di vista valoriale. Cerchiamo di farlo anche noi, nonostante a volte non arrivi. Speriamo di lasciare una traccia indelebile".

"Noi stiamo lavorando per lo Stadio Flaminio, speriamo di coronare questo sogno e di portare i nostri tifosi nella nostra casa. Stiamo lavorando per realizzarlo, siamo alle battute finali nella presentazione della documentazione dell'atto di convenzione, che verrà stipulato. Poi ci sarà l'iter burocratico con la pubblica utilità e la conferenza dei servizi".

AGGIORNAMENTO 11.05 - Sono Mattia Zaccagni e Danilo Cataldi i due giocatori giunti a Parco dei Daini, in rappresentanza della Prima Squadra.

La Lazio festeggia i 126 anni della squadra. E dopo la festa dei tifosi andata in scena nella notte a Piazza della Libertà, come annunciato da Claudio Lotito in conferenza stampa dopo Lazio-Fiorentina, a rendere omaggio alla storia del club sarà anche la società. Il patron biancoceleste ha organizzato presso Parco dei Daini una cerimonia dedicata alle origini e all'identità laziale, al quale prenderanno parte personalità politiche come il Ministro dell'agricoltura Lollobrigida, il Sindaco di Roma Gualtieri, tra i primi ad arrivare all'evento. Evento che si terrà in una zona di Roma non casuale, ma in luogo storico, all'interno di Villa Borghese, dove per la prima volta i giocatori della Lazio fecero rotolare un pallone da calcio.