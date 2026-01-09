Lazio | Lotito, l’annuncio sul Flaminio: “Siamo alle battute finali”
09.01.2026 11:29 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Nel corso dell'evento a Parco dei Daini, organizzato da Claudio Lotito per omaggiare la storia, è intervenuto lo stesso presidente della Lazio per render merito alla tradizione biancoceleste. Al termine del suo discorso, Lotito ha anche fatto un passaggio sul Flaminio, illustrando la situazione attuale.
"Noi stiamo lavorando per lo Stadio Flaminio, speriamo di coronare questo sogno e di portare i nostri tifosi nella nostra casa. Stiamo lavorando per realizzarlo, siamo alle battute finali nella presentazione della documentazione dell'atto di convenzione, che verrà stipulato. Poi ci sarà l'iter burocratico con la pubblica utilità e la conferenza dei servizi".