126 anni Lazio, da Oddo a Baronio fino a Dabo: tutti gli auguri degli ex - FT

09.01.2026 18:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tutto il mondo biancoceleste festeggia il compleanno della Lazio. Dalla mezzanotte in Piazza della Libertà fino alle tante iniziative promosse per i 126 anni della società biancoceleste.
Tantissimi sono anche i messaggi di auguri che sono arrivati da ex calciatori che portano anche a distanza di anni la Lazio sempre nel cuore.
Da Cesar a Oddo passando per Paolo Negro e Roberto Baronio fino a Dabo e Armini. Ecco tutti i messaggi degli ex in occasione dei 126 anni della Lazio.
