Lazio, a lezione con Taylor: ecco come pronunciare il suo nome - VIDEO
09.01.2026 22:45 di Christian Gugliotta
L'annuncio ufficiale è arrivato: Kenneth Taylor è un nuovo giocastore della Lazio. Dopo aver detto addio a Guendouzi, i biancocelesti hanno accolto il centrocampista olandese, arrivato dall'Ajax per 15 milioni di euro più 2 di bonus.
In un simpatico video pubblicato sui canali social del club, Taylor si è presentato ai tifosi biancocelesti, chiarendo, qualora ce ne fosse il bisogno, come pronunciare correttamente il suo nome. Di seguito il filmato.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.